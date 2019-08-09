Впровадження в Україні проекту е-Малятко профінансують чотири міжнародні програми, фото — Вечірній Харків

https://racurs.ua/ua/n125388-vprovadjennya-proektu-e-malyatko-profinansuut-chotyry-mijnarodni-programy.html

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Впровадження в Україні проекту е-Малятко профінансують чотири міжнародні програми. Реалізація ініціативи відбуватиметься за підтримки програми EGAP (Швейцарська Конфедерація та Фонд Східна Європа), проекту EGOV4Ukraine (ЄС, Естонія), Офісу реформ адміністративних послуг (Канада, проект EDGE) та проекту EU4PAR (ЄС).

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Про це повідомили в Офісі президента України 9 серпня представники профільних центральних органів виконавчої влади та міжнародних донорських проектів. Їх зібрали, щоб схвалити спільний план дій щодо впровадження е-Малятко.

Учора оприлюднили постанову Кабінету міністрів «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини». Нею затверджено порядок надання комплексної послуги е-Малятко.

Спільний план містить деталізовані завдання з урахуванням конкретних термінів підключення до системи «Трембіта», план розроблення веб-сервісів електронної взаємодії.

Очікується, що проект запрацює вже з 1 січня 2020 року. Він надасть можливість отримати 10 послуг держави, пов’язаних із народженням дитини, за однією електронною заявою одразу в пологовому будинку. Передбачено зменшення кількості документів, що вимагаються з 37 до 1.

Проект передбачає суттєву зміну бізнес-процесів навколо базових реєстрів і побудову складних е-взаємодій. Разом з планом ми підготували детальну технічну схему нових процесів у бек-офісі, що базується на системі «Трембіта» та значно оптимізує наявні державні послуги й роботу чиновників, — повідомив на зустрічі перший заступник голови Державного агентства з питань е-урядування Олексій Вискуб.

Нагадаємо, що у рамках проекту е-Малятко" за однією заявою можна буде отримати такі послуги: