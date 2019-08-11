Лидер Израиля впервые за 20 лет посетит Киев: программа визита, фото - USA Today

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Ракурс

Глава Израиля Беньямин Нетаньяху посетит Украину. Визит премьер-министра этой страны станет первой за 20 лет поездкой руководителя Израиля в Киев.

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Нетаньяху проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским, сообщили 11 августа в пресс-службе МИД страны.

Премьер-министр Израиля 18 августа прибудет в Киев, встретится с президентом Зеленским и почтит память погибших в Бабьем Яру. На следующий день он вернется в Тель-Авив.

Напомним, что 18 августа 1943 года в Бабьем Яру в Киеве начался жесточайший период расстрелов еврейского и украинского населения, вызванный отступлением нацистских войск. В урочище Бабий Яр в период Второй мировой войны нацисты устроили место массовых расстрелов мирного населения. Здесь было убито от 70 до 200 тыс. человек.

Последний раз глава Израиля прилетал в Украину в марте 1999 года. Нетаньяху поздравил Зеленского с победой на выборах, а также несколько раз заявлял, что готов помирить Украину с Россией.

Напомним, что в апреле этого года на парламентских выборах в Израиле победила правящая партия премьер-министра Нетаньяху.