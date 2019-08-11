Лідер Ізраїлю вперше за 20 років відвідає Київ: програма візиту, фото — USA Today

https://racurs.ua/ua/n125429-lider-izrayilu-vpershe-za-20-rokiv-vidvidaie-kyyiv-programa-vizytu.html

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Очільник Ізраїлю Беньямін Нетаньяху відвідає Україну. Візит прем'єр-міністра цієї країни стане першою за 20 років поїздкою керівника Ізраїлю до Києва.

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Нетаньяху проведе переговори з президентом Володимиром Зеленським, повідомили 11 серпня у прес-службі МЗС країни.

Прем'єр-міністр Ізраїлю 18 серпня прибуде до Києва, зустрінеться з президентом Зеленським і вшанує пам’ять загиблих у Бабиному Яру. Наступного дня він повернеться до Тель-Авіва.

Нагадаємо, що 18 серпня 1943 року в Бабиному Яру у Києві розпочався найжорстокіший період розстрілів єврейського та українського населення, спричинений відступом нацистських військ. В урочищі Бабин Яр у період Другої світової війни нацисти влаштували місце масових розстрілів мирного населення. Тут було вбито від 70 до 200 тис. осіб.

Востаннє очільник Ізраїлю прилітав в Україну у березні 1999 року. Нетаньяху привітав Зеленського з перемогою на виборах, а також декілька разів заявляв, що готовий помирити Україну з Росією.