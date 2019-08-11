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Погода в Украине. Фото: Ракурс
Погода в Украине на 12 августа: ожидается солнце и тепло (КАРТА)https://racurs.ua/n125428-pogoda-v-ukraine-na-12-avgusta-ojidaetsya-solnce-i-teplo-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 12 августа преимущественно будет солнечная в большинстве областей.
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Кратковременные осадки в виде дождя с грозами прогнозируются в Львовской и Волынской областях. Температура воздуха ночью от 13° до 23° тепла. Днем столбики термометров покажут 28−34° выше нуля. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.
Погода в Киеве 12 августа ожидается без существенных осадков. Температура воздуха ночью в столице 16−18° тепла, днем 28−30° тепла.
Во Львове завтра дождей не прогнозируют. Температура воздуха ночью 15−17° тепла, днем 31−33° выше нуля.
В Одессе в понедельник будет тепло и солнечно. Ночью температура воздуха 19−21° тепла, а днем 28−30° по Цельсию.
В Днепре в ближайшие сутки без осадков. Ночью температура воздуха ожидается 16−18° выше нуля, днем прогнозируют 30−32° тепла.
В Харькове в завтрашний рабочий день сухая и солнечная погода. Столбики термометров ночью покажут 14−16° тепла, днем 28−30° выше нуля.
В Карпатах 12 августа Гидрометцентр прогнозирует хорошую погоду, без дождя. Воздух ночью прогреется до 15−18° тепла, днем 31−34° выше нуля.
Геомагнитная обстановка в Украине 12 августа прогнозируется относительно спокойная. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.
Напомним, 11 августа синоптики обещали осадки в западных, северных и части центральных регионов. На остальной территории существенных осадков не прогнозировалось.
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