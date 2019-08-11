Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
Погода в Украине. Фото: Ракурс

Погода в Украине на 12 августа: ожидается солнце и тепло (КАРТА)

11 авг 2019, 15:00
999

Погода в Украине 12 августа преимущественно будет солнечная в большинстве областей.

Loading...

Кратковременные осадки в виде дождя с грозами прогнозируются в Львовской и Волынской областях. Температура воздуха ночью от 13° до 23° тепла. Днем столбики термометров покажут 28−34° выше нуля. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 12 августа ожидается без существенных осадков. Температура воздуха ночью в столице 16−18° тепла, днем 28−30° тепла.

Во Львове завтра дождей не прогнозируют. Температура воздуха ночью 15−17° тепла, днем 31−33° выше нуля.

В Одессе в понедельник будет тепло и солнечно. Ночью температура воздуха 19−21° тепла, а днем 28−30° по Цельсию.

В Днепре в ближайшие сутки без осадков. Ночью температура воздуха ожидается 16−18° выше нуля, днем прогнозируют 30−32° тепла.

В Харькове в завтрашний рабочий день сухая и солнечная погода. Столбики термометров ночью покажут 14−16° тепла, днем 28−30° выше нуля.

В Карпатах 12 августа Гидрометцентр прогнозирует хорошую погоду, без дождя. Воздух ночью прогреется до 15−18° тепла, днем 31−34° выше нуля.

Погода на 12 августа. Карта: Гидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Украине 12 августа прогнозируется относительно спокойная. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Геомагнитная обстановка. Скриншот: Gismeteo

Напомним, 11 августа синоптики обещали осадки в западных, северных и части центральных регионов. На остальной территории существенных осадков не прогнозировалось.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Лидер Израиля впервые за 20 лет посетит Киев: программа визита

Глава Израиля Беньямин Нетаньяху посетит Украину. Визит премьер-министра этой страны станет первой за 20 лет поездкой руководителя Израиля в Киев. Нетаньяху заявлял, что готов помирить Украину с Россией

Новости мира
15:24

Массовые столкновения с правоохранителями произошли после молебна в Иерусалиме (ФОТО, ВИДЕО)

На Храмовой горе в Иерусалиме произошли массовые столкновения с правоохранителями. Конфликт спровоцировали верующие из мечети Аль-Акса. В результате происшествия пострадали десятки человек

Новости мира
13:47
Новости партнеров
Загрузка...