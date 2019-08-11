Новини
  1. Новини
  2. Погода
  3. Новина
Ракурс
Погода в Україні. Фото: Ракурс

Погода в Україні на 12 серпня: очкується сонце та тепло (КАРТА)

11 сер 2019, 15:00
999

Погода в Україні 12 серпня переважно буде сонячна у більшості областей.

Loading...

Короткочасні опади у виді дощу з грозами прогнозуються у Львівській та Волинській областях. Температура повітря вночі від 13° до 23° тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть 28−34° вище нуля. Вітер південно-східний, 3−8 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 12 серпня очікується без істотних опадів. Температура повітря вночі у столиці 16−18° тепла, вдень 28−30° тепла.

У Львові завтра дощів не прогнозують. Температура повітря вночі 15−17° тепла, вдень 31−33° вище нуля.

В Одесі в понеділок буде тепло та сонячно. Вночі температура повітря 19−21° тепла, а вдень 28−30° за Цельсієм.

У Дніпрі найближчої доби без опадів. Вночі температура повітря очікується 16−18° вище нуля, вдень прогнозують 30−32° тепла.

У Харкові у завтрашній робочий день суха та сонячна погода. Стовпчики термометрів вночі покажуть 14−16° тепла, вдень 28−30° вище нуля.

У Карпатах 12 серпня Гідрометцентр прогнозує хорошу погоду, без дощу. Повітря вночі прогріється до 15−18° тепла, вдень 31−34° вище нуля.

Погода на 12 серпня. Карта: Гідрометцентр

Геомагнітна обстановка в Україні 12 серпня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби очікуються невеликі збурення.

Геомагнітний стан. Скріншот: Gismeteo

Нагадаємо, 11 серпня синоптики обіцяли опади в західних, північних та частині центральних регіонів. На решті території держави істотних опадів не прогнозувалося.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Санкції проти Росії в рамках «закону Магнітського» Велика Британія запровадить після Brexit

Нові санкції проти РФ Велика Британія запровадить після Brexit. Уряд планує задіяти ухвалену торік «поправку Магнітського» до закону про санкції. Він дозволяє заморожувати активи іноземців, причетних до корупції і порушень прав людини

Світові новини
17:40

Лідер Ізраїлю вперше за 20 років відвідає Київ: програма візиту

Очільник Ізраїлю Беньямін Нетаньяху відвідає Україну. Візит прем'єр-міністра цієї країни стане першою за 20 років поїздкою керівника Ізраїлю до Києва. Нетаньяху заявляв, що готовий помирити Україну з Росією

Світові новини
15:24

Українка Федорова здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду (ФОТО, ВІДЕО)

Срібну нагороду виграла українка Олена Федорова на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, який триває у Києві. Спортсменку з України випередила представниця РФ

Новини України
21:52   10 сер
Новини партнерів
Загрузка...