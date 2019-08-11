Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n125428-pogoda-v-ukrayini-na-12-serpnya-ochkuietsya-sonce-ta-teplo-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 12 серпня переважно буде сонячна у більшості областей.

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Короткочасні опади у виді дощу з грозами прогнозуються у Львівській та Волинській областях. Температура повітря вночі від 13° до 23° тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть 28−34° вище нуля. Вітер південно-східний, 3−8 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 12 серпня очікується без істотних опадів. Температура повітря вночі у столиці 16−18° тепла, вдень 28−30° тепла.

У Львові завтра дощів не прогнозують. Температура повітря вночі 15−17° тепла, вдень 31−33° вище нуля.

В Одесі в понеділок буде тепло та сонячно. Вночі температура повітря 19−21° тепла, а вдень 28−30° за Цельсієм.

У Дніпрі найближчої доби без опадів. Вночі температура повітря очікується 16−18° вище нуля, вдень прогнозують 30−32° тепла.

У Харкові у завтрашній робочий день суха та сонячна погода. Стовпчики термометрів вночі покажуть 14−16° тепла, вдень 28−30° вище нуля.

У Карпатах 12 серпня Гідрометцентр прогнозує хорошу погоду, без дощу. Повітря вночі прогріється до 15−18° тепла, вдень 31−34° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 12 серпня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби очікуються невеликі збурення.

Нагадаємо, 11 серпня синоптики обіцяли опади в західних, північних та частині центральних регіонів. На решті території держави істотних опадів не прогнозувалося.