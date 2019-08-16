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Ракурс
Юрию Грымчаку избирают меру пресечения. Фото: Politica.com

Меру пресечения Грымчаку избирает суд (ТРАНСЛЯЦИЯ)

16 авг 2019, 18:59
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Деснянский районный суд города Чернигова 16 августа начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрию Грымчаку его помощнику Игорю Овдиенко.

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Генпрокуратура просит избрать обоим меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 12,5 млн грн. Об этом заявила адвокат подозреваемых Татьяна Матяш в эфире одного из украинских телеканалов.

Защитник отметила, что если Фемида не изберет заместителю министра меру пресечения к вечеру, 17 августа, то Грымчака вынуждены будут отпустить. Как известно, меру пресечения, согласно украинскому законодательству, суд должен избрать за 72 часа с момента задержания.

Напомним, 14 августа правоохранители разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака, а также его помощника по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Служба безопасности Украины обнародовала видео и фото следственных действий по этому делу.

Источник: Ракурс


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