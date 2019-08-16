Юрію Гримчаку обирають запобіжний захід. Фото: Politica.com

https://racurs.ua/ua/n125631-zapobijnyy-zahid-grymchaku-obyraie-sud-translyaciya.html

Ракурс

Деснянський районний суд міста Чернігова 16 серпня почав розгляд клопотання про обрання міри запобіжного заходу заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ) Юрію Гримчаку його помічникові Ігореві Овдієнку.

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Генпрокуратура просить обрати обом запобіжний захід у виді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 12,5 млн грн. Про це заявила адвокат підозрюваних Тетяна Матяш в ефірі одного з українських телеканалів.

Захисник зазначила, що якщо Феміда не обере заступнику міністра запобіжний захід до вечора, 17 серпня, то Гримчака змушені будуть відпустити. Як відомо, запобіжний захід, відповідно до українського законодавства, суд має обрати за 72 години з моменту затримання.

Нагадаємо, 14 серпня правоохоронці викрили та затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака, а також його помічника за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Служба безпеки України оприлюднила відео та фото слідчих дій у цій справі.