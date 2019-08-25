Блокпост на Донбассе. Фото: полиция Донетчины

https://racurs.ua/n125930-v-mariupole-na-blokpostu-proizoshla-strelba-est-postradavshiy.html

Ракурс

В Мариуполе бойцы Национальной гвардии были вынуждены открыть огонь по автомобилю, который пытался прорваться через блокпост.

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Во время несения службы на блокпосту, который расположен на восточной окраине города, гвардейцы остановили для проверки документов автомобиль ВАЗ-21013. От водителя был слышен сильный запах алкоголя, нарушитель попытался прорваться через блокпост на своем авто. Об этом 26 августа сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Военнослужащие сначала сделали предупредительный выстрел в воздух, однако машина не остановилась. Легковушка сбила шлагбаум и двигался в сторону населенного пункта Сопино. Гвардейцы были вынуждены открыть огонь по колесам авто.

Нарушителя задержали и поскольку он получил травмы, врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь. Затем водителя передали сотрудникам Национальной полиции.

Напомним, в феврале вблизи Днепра полиция задержали шесть человек по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Мужчины пытались установить блокпост на трассе Знаменка-Луганск-Изварино вблизи города Новомосковска. Во время задержания у них изъяли несколько единиц оружия и спецсредства