Блокпост на Донбасі. Фото: поліція Донеччини

https://racurs.ua/ua/n125930-u-mariupoli-na-blokpostu-stalasya-strilyanyna-ie-postrajdalyy.html

Ракурс

У Маріуполі бійці Національної гвардії були змушені відкрити вогонь по автомобілю, який намагався прорватися через блокпост.

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Під час несення служби на блокпосту, що розташований на східній околиці міста, гвардійці зупинили для перевірки документів автомобіль ВАЗ-21013. Від водія було чути сильний запах алкоголю, порушник спробував прорватися через блокпост на своєму авто. Про це 26 серпня повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Військовослужбовці спершу зробили попереджувальний постріл у повітря, однак авто не зупинилося. Легковик збив шлагбаум та рухався у бік населеного пункту Сопіно. Гвардійці були змушені відкрити вогонь по колесах авто.

Порушника затримали й оскільки він дістав травми, лікарі надали йому необхідну медичну допомогу. Потім водія передали співробітникам Національної поліції.

Нагадаємо, у лютому поблизу Дніпра поліція затримали шістьох осіб за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Чоловіки намагалися встановити блокпост на трасі Знам’янка-Луганськ-Ізварине поблизу міста Новомосковська. Під час затримання у них вилучили кілька одиниць зброї і спецзасоби