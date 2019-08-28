Захват активов в Крыму Россией: «Укрэнерго» обратилась в международный арбитраж. Фото: Цензор

https://racurs.ua/n126023-zahvat-aktivov-v-krymu-rossiey-ukrenergo-obratilas-v-mejdunarodnyy-arbitraj.html

Ракурс

НЭК «Укрэнерго» обратилась в международный арбитражный суд с иском о захвате инфраструктурных объектов компании в Крыму Россией.

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Компания требует компенсировать нарушение соглашения между правительствами двух стран о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года. Также «Укрэнерго» отмечает, что РФ должна компенсировать ущерб от захвата активов и нарушения обязательства гарантировать правовую защиту. Об этом сообщает пресс-служба компании.

НЭК «Укрэнерго» уведомила РФ о передаче своего иска в суд. Отметим, что в апреле прошлого года компания вручала официальные письменные сообщения высшим должностным лицам России по инвестиционному спору.

«Укрэнерго» предлагала решить ситуацию путем переговоров, однако российская сторона проигнорировала обращение. Компания передала соответствующие документы по разрешению спора в арбитражный суд 27 августа этого года.

Отметим, что «Укрэнерго» потеряла свои активы и имущество после незаконной оккупации полуострова Крым в 2014 году.

Как ранее сообщал «Ракурс», украинский «Ощадбанк» требует у РФ более 1 млрд долл. компенсации за захват активов, однако Россия отказывается платить.