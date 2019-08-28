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Захоплення активів у Криму Росією: «Укренерго» звернулась до міжнародного арбітражу. Фото: Цензор

Захоплення кримських активів Росією: «Укренерго» звернулася до міжнародного арбітражу

28 сер 2019, 14:35
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НЕК «Укренерго» звернулась до міжнародного арбітражного суду з позовом щодо захоплення інфраструктурних об'єктів компанії у Криму Росією.

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Компанія вимагає компенсувати порушення угоди між урядами обох країн про заохочення та взаємний захист інвестицій від 1998 року. Також «Укренерго» зазначає, що РФ має компенсувати шкоду від захоплення активів та порушення зобов’язання гарантувати правовий захист. Про це повідомляє прес-служба компанії.

НЕК «Укренерго» повідомила РФ про передачу свого позову до суду. Зазначимо, що у квітні минулого року компанія вручала офіційні письмові повідомлення найвищим посадовим особам Росії щодо інвестиційного спору.

«Укренерго» пропонувала вирішити ситуацію шляхом переговорів, однак російська сторона проігнорувала звернення. Компанія передала відповідні документи по вирішенню спору до арбітражного суду 27 серпня цього року.

Зазначимо, що «Укренерго» втратила свої активи та майно після незаконної окупації півострова Крим у 2014 році.

Як раніше повідомляв «Ракурс», український «Ощадбанк» вимагає у РФ понад 1 млрд дол. компенсації за захоплення активів, однак Росія відмовляється платити.

Джерело: Ракурс


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