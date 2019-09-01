Кровавое нападение под Лионом: нападавший был под наркотиками в состоянии параноидального бреда. Фото: ИА Regnum

https://racurs.ua/n126195-krovavoe-napadenie-pod-lionom-napadavshiy-byl-pod-narkotikami-v-sostoyanii-paranoidalnogo-breda.html

Ракурс

Злоумышленник, который накануне убил в Лионе одного человека и нанес тяжелые ножевые ранения еще трем прохожим, был в состоянии наркотического опьянения (употреблял гашиш) и параноидального бреда.

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Афганский мигрант заявляет, что слышал голоса, которые приказывали ему убивать людей из-за оскорбления Бога. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Установлено, что на момент совершения нападения, у злоумышленника был временный вид на жительство во Франции, однако трудно установить реальные анкетные данные афганца. У злоумышленника есть документы на разные имена и с тремя разными датами рождения.

Подозреваемый в убийстве и покушении на убийство утверждает, что помнит только первый эпизод нападения, так как был в состоянии бреда. Прокурор, занимающийся этим делом, возмущенно заявляет, что злоумышленник дал уже несколько противоречивых показаний.

Сначала нападающий утверждал, что спутал убитого с мужчиной, с которым поссорился несколько лет назад в Великобритании.

Напомним, злоумышленник устроил резню возле станции метро.