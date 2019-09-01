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Кривавий напад під Ліоном: нападник був під наркотиками у стані параноїдального марення. Фото: ИА Regnum
Кривавий напад під Ліоном: нападник був під наркотиками у стані параноїдального маренняhttps://racurs.ua/ua/n126195-kryvavyy-napad-pid-lionom-napadnyk-buv-pid-narkotykamy-u-stani-paranoyidalnogo-marennya.htmlРакурс
Зловмисник, який напередодні вбив у Ліоні одну особу і наніс важкі ножові поранення ще трьом перехожим, був у стані наркотичного сп’яніння (вживав гашиш) та параноїдального марення.
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Афганський мігрант заявляє, що чув голоси, які наказували йому вбивати людей через образу Бога. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».
Встановлено, що на момент скоєння нападу, у зловмисника була тимчасова посвідка на проживання у Франції, однак важко встановити реальні анкетні дані афганця. У зловмисника є документи на різні імена і з трьома різними датами народження.
Підозрюваний у вбивстві і замаху на вбивство стверджує, що пам’ятає тільки перший епізод нападу, так як був у стані марення. Прокурор, який займається цією справою, обурено заявляє, що зловмисник надав вже декілька суперечливих свідчень.
Спершу нападник стверджував, що сплутав убитого з чоловіком, з яким посварився декілька років тому у Великій Британії.
Нагадаємо, зловмисник влаштував різанину поблизу станції метро.
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