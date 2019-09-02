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Ракурс
Иностранца со взрывчаткой и оружием задержали киевские полицейские. Фото: UA.NEWS

Иностранца со взрывчаткой и оружием задержали киевские полицейские (ФОТО)

2 сен 2019, 18:06
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В Киеве задержали иностранца со взрывным устройством, оружием и боеприпасами. У злоумышленника с собой был пистолет и патроны к нему.

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Правоохранители остановили для проверки автомобиль, однако подозрительный пассажир автомобиля открыл дверь и побежал. Иностранец хранил опасные предметы в своем рюкзаке и пытался с ним бежать. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

В Киеве задержали иностранца с взрывчаткой и оружием. Фото: Нацполиция

Когда правоохранители задержали беглеца, автомобиль с водителем уже исчез. На его поиски полиция сориентировала все наряды. Мужчину задержали в Броварах, однако никаких запрещенных предметов у него не обнаружили.

В Киеве задержали иностранца с взрывчаткой и оружием. Фото: Нацполиция

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Оружие и боеприпасы направили на экспертизу.

Как ранее сообщал «Ракурс», накануне в Днепре неизвестные взорвали автомобиль начальника местной полиции. Сам чиновник в результате взрыва не пострадал, хотя и был в этот момент за рулем автомобиля.

Источник: Ракурс


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Иностранца со взрывчаткой и оружием задержали киевские полицейские (ФОТО)

Иностранца со взрывчаткой задержали в Киеве правоохранители. С собой у злоумышленника также было оружие и боеприпасы. Его спутник на автомобиле пытался убежать, однако правоохранители задержали его во время спецоперации «Перехват»

Новости Украины
18:06
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