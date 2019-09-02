Іноземця з вибухівкою та зброєю затримали київські поліцейські. Фото: UA.NEWS

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Ракурс

У Києві затримали іноземця з вибуховим пристроєм, зброєю та боєприпасами. У зловмисника з собою був пістолет та набої до нього.

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Правоохоронці зупинили для перевірки автомобіль, однак підозрілий пасажир автівки відчинив двері і побіг. Іноземець зберігав небезпечні предмети у своєму рюкзаку і намагався з ним втекти. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Києва.

Коли правоохоронці затримали втікача, автомобіль з водієм вже зник. На його пошуки поліція зорієнтувала усі наряди. Чоловіка затримали у Броварах, однак жодних заборонених предметів у нього не виявили.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Зброю та боєприпаси направили на експертизу.

Як раніше повідомляв «Ракурс», напередодні у Дніпрі невідомі підірвали автомобіль начальника місцевої поліції. Сам чиновник внаслідок вибуху не постраждав, хоча й був у цей момент за кермом автівки.