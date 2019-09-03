Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
Андрей Парубий. Фото: Олег Федонюк в Facebook

Госбюро расследований открыло уголовное производство против Парубия (ДОКУМЕНТ)

3 сен 2019, 09:47
999

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против бывшего председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия.

Loading...

Проводится расследование по факту возможного препятствования нынешним депутатом «Европейской солидарности» осуществлению избирательного права во время его пребывания на посту спикера парламента. Об этом говорится в ответе ГБР на запрос «Українських новин».

Следователи работают в рамках открытого производства по ч. 4 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса. Дело открыто 20 августа 2019 года по решению суда.

Уголовное производство открыто против Парубия. Документ: Українські новини

Напомним, в августе Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований зарегистрировать уголовное производство в отношении бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Истец почтой отправил заявление в ГБР о совершении экс-председателем парламента уголовного преступления по ч. 4 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права) Уголовного кодекса Украины.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Рада снимает неприкосновенность с депутатов и начинает менять Конституцию (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Рада собралась на вторую сессию. В повестке дня важные вопросы. Сначала нардепы хотят проголосовать во втором чтении за снятие неприкосновенности, потом включить в повестку дня рассмотрение представлений в КСУ об изменении Конституции

Новости Украины
09:59

Госбюро расследований открыло уголовное производство против Парубия (ДОКУМЕНТ)

Сотрудники Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по факту возможного препятствования экс-спикером парламента Андреем Парубием осуществлению избирательного права

Правовые новости
09:47

Издевательства над пассажирами метро: харьковская прокуратура завершила расследование действий полицейских (ФОТО, ВИДЕО)

Дело о систематических издевательствах над пассажирами метро и взяточничестве завершила расследовать прокуратура Харьковской области. Полицейские били граждан и вымогали у них деньги

Новости Украины
17:32   2 сен
Новости партнеров
Загрузка...