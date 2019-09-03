Андрей Парубий. Фото: Олег Федонюк в Facebook

https://racurs.ua/n126247-gosburo-rassledovaniy-otkrylo-ugolovnoe-proizvodstvo-protiv-parubiya-dokument.html

Ракурс

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против бывшего председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия.

Loading...

Проводится расследование по факту возможного препятствования нынешним депутатом «Европейской солидарности» осуществлению избирательного права во время его пребывания на посту спикера парламента. Об этом говорится в ответе ГБР на запрос «Українських новин».

Следователи работают в рамках открытого производства по ч. 4 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса. Дело открыто 20 августа 2019 года по решению суда.

Напомним, в августе Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований зарегистрировать уголовное производство в отношении бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Истец почтой отправил заявление в ГБР о совершении экс-председателем парламента уголовного преступления по ч. 4 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права) Уголовного кодекса Украины.