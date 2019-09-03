Андрій Парубій. Фото: Олег Федонюк у Facebook

https://racurs.ua/ua/n126247-derjburo-rozsliduvan-vidkrylo-kryminalne-provadjennya-proty-parubiya-dokument.html

Ракурс

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти колишнього голови Верховної Ради України Андрія Парубія.

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Проводиться розслідування за фактом можливого перешкоджання нинішнім депутатом «Європейської солідарності» здійсненню виборчого права під час його перебування на посаді спікера парламенту. Про це йдеться у відповіді ДБР на запит «Українських новин».

Слідчі працюють у рамках відкритого провадження за ч. 4 ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу. Справу відкрито 20 серпня 2019 року за рішенням суду.

Нагадаємо, у серпні Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань зареєструвати кримінальне провадження стосовно колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Позивач поштою відправив заяву в ГБР про вчинення екс-головою парламенту кримінального злочину за ч. 4 ст. 157 (про перешкоджання здійсненню виборчого права) Кримінального кодексу України.