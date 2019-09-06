Чорновол обратилась в суд, чтобы заставить ГБР открыть производства против Портнова

Татьяна Чорновол, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/n126437-chornovol-obratilas-v-sud-chtoby-zastavit-gbr-otkryt-proizvodstva-protiv-portnova.html

Ракурс

Бывший депутат от фракции «Народный фронт» Татьяна Чорновол решила обратиться в суд, чтобы заставить Государственное бюро расследований (ГБР) открыть по ее заявлениям уголовные производства в отношении бывшего заместителя главы Администрации президента времен президентства Виктора Януковича Андрея Портнова.

Loading...

Об этом сообщает пресс-служба партии «Европейская солидарность».

Чорновил отметила, что 3 сентября она внесла два заявления о возбуждении уголовного дела относительно Портнова и действующее законодательство требует, чтобы эти заявления в течение 24 часов были зарегистрированы и внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

Однако прошло уже трое суток и этого еще не сделано.

По словам Чорновол, это свидетельствует, что раз руководство ГБР нарушает закон.

Это означает, что они сейчас отказываются возбуждать любые уголовные дела против Портнова. Это означает, что они просто работают на Портнова, — убеждена Чорновол.

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко сегодня не прибыл на допрос в Государственный бюро расследований. По словам его адвоката Игоря Голованя, повестка на допрос Порошенко была оформлена с нарушением установленных законодательством сроков.