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Ракурс
Тетяна Чорновол, фото: «5 канал»

Чорновол звернулася до суду, щоб змусити ДБР відкрити провадження проти Портнова

6 вер 2019, 15:42
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Колишній депутат від фракції «Народний фронт» Тетяна Чорновол вирішила звернутися до суду, щоб змусити Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрити за її заявами кримінальні провадження щодо колишнього заступника очільника Адміністрації президента часів президентства Віктора Януковича Андрія Портнова.

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Про це повідомляє прес-служба партії «Європейська солідарність».

Чорновол наголосила, що 3 вересня вона внесла дві заяви про порушення кримінальної справи щодо Портнова і чинне законодавство вимагає, щоб ці заяви впродовж 24 годин були зареєстровані та внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань (ЄРДР).

Однак минуло вже три доби і цього досі не зроблено.

За словами Чорновол, це свідчить, що раз керівництво ДБР порушує закон.

Це означає, що вони зараз відмовляються порушувати будь-які кримінальні справи проти Портнова. Це означає, що вони просто працюють на Портнова, — переконана Чорновол.

Нагадаємо, п’ятий президент України Петро Порошенко сьогодні не прибув на допит до Державного бюро розслідувань. За словами його адвоката Ігоря Голованя, повістка на допит Порошенкові була оформлена з порушенням встановлених законодавством термінів.

Джерело: Ракурс


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