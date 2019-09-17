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Фондовый рынок негативно отреагировал на поджог дома Гонтаревой и статью о компромиссе с Коломойским, фото — "Зеркало недели"

Фондовый рынок негативно отреагировал на поджог дома Гонтаревой и статью о компромиссе с Коломойским (ИНФОГРАФИКА)

17 сен 2019, 16:21
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Курс украинских еврооблигаций негативно отреагировал на статью в Financial Times о компромиссе Кабмина и олигарха Коломойского, а также на поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Желающих продать евробонды Украины стало больше, чем покупателей, сообщил в Фейсбук аналитик финансовой группы ICU Михаил Демкив.

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Согласно данным Bloomberg, украинские государственные ценные бумаги на западных биржах в обед 17 сентября подешевели на 1,8−2%.

Демкив считает, что «еврооблигации отреагировали на сегодняшний негатив». Он рассказал, что такое падение является незначительным на фоне позитива прошлых месяцев, вызванного оптимистичными ожиданиями инвесторов, а также того, что в Украине 14 подряд кварталов растет ВВП.

Но это тревожный звоночек, — констатировал аналитик.

Фондовый рынок негативно отреагировал на поджог дома Гонтаревой и статью о компромиссе с Коломойским, фото — Фейсбук М.Демкива

Фондовый рынок негативно отреагировал на поджог дома Гонтаревой и статью о компромиссе с Коломойским, фото — Фейсбук М.Демкива

Напомним, что, кроме поджога дома экс-руководительницы НБУ, сегодня в Financial Times вышла статья с комментарием премьер-министра Украины Алексея Гончарука, в которой сообщалось, что украинская власть «ищет компромисс» с Коломойским относительно ситуации с «ПриватБанком». Впоследствии премьер-министр опроверг слова о договоренностях с олигархом.

Напомним, что национализация проблемного «ПриватБанка» получила одобрение МВФ, который несколько лет подряд активно сотрудничает с Украиной.

Источник: Ракурс


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