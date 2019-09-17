Фондовий ринок негативно відреагував на підпал будинку Гонтаревої і статтю про компроміс із Коломойським, фото — bloomberg.com

https://racurs.ua/ua/n126915-fondovyy-rynok-negatyvno-vidreaguvav-na-pidpal-budynku-gontarevoyi-i-stattu-pro-kompromis.html

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Курс українських єврооблігацій негативно відреагував на статтю у Financial Times про компроміс Кабміну та олігарха Коломойського, а також підпал будинку екс-голови НБУ Валерії Гонтаревої. Охочих продати євробонди України стало більше, ніж покупців, повідомив у Фейсбук аналітик фінансової групи ICU Михайло Демків.

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Відповідно до даних Bloomberg, українські державні цінні папери на західних біржах в обід 17 вересня подешевшали на 1,8−2%.

Демків вважає, що «єврооблігації відреагували на сьогоднішній негатив». Він розповів, що таке падіння є незначним на фоні позитиву минулих місяців, викликаного оптимістичними очікуваннями інвесторів, а також того, що в Україні 14 поспіль кварталів зростає ВВП.

Але це тривожний дзвіночок, — констатував аналітик.

Нагадаємо, що, крім підпалу будинку екс-очільниці НБУ, сьогодні у Financial Times вийшла стаття з коментарем прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, у якій повідомлялося, що українська влада «шукає компроміс» з Коломойським щодо ситуації з «ПриватБанком». Згодом прем'єр-міністр спростував слова про домовленості із олігархом.

Нагадаємо, що націоналізація проблемного «ПриватБанку» отримала схвалення МВФ, який декілька років поспіль активно співробітничає із Україною.