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Фондовий ринок негативно відреагував на підпал будинку Гонтаревої і статтю про компроміс із Коломойським, фото — bloomberg.com

Фондовий ринок негативно відреагував на підпал будинку Гонтаревої і статтю про компроміс із Коломойським (ІНФОГРАФІКА)

17 вер 2019, 16:21
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Курс українських єврооблігацій негативно відреагував на статтю у Financial Times про компроміс Кабміну та олігарха Коломойського, а також підпал будинку екс-голови НБУ Валерії Гонтаревої. Охочих продати євробонди України стало більше, ніж покупців, повідомив у Фейсбук аналітик фінансової групи ICU Михайло Демків.

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Відповідно до даних Bloomberg, українські державні цінні папери на західних біржах в обід 17 вересня подешевшали на 1,8−2%.

Демків вважає, що «єврооблігації відреагували на сьогоднішній негатив». Він розповів, що таке падіння є незначним на фоні позитиву минулих місяців, викликаного оптимістичними очікуваннями інвесторів, а також того, що в Україні 14 поспіль кварталів зростає ВВП.

Але це тривожний дзвіночок, — констатував аналітик.

Фондовий ринок негативно відреагував на підпал будинку Гонтаревої і статтю про компроміс із Коломойським, фото — Фейсбук М.Демківа

Фондовий ринок негативно відреагував на підпал будинку Гонтаревої і статтю про компроміс із Коломойським, фото — Фейсбук М.Демківа

Нагадаємо, що, крім підпалу будинку екс-очільниці НБУ, сьогодні у Financial Times вийшла стаття з коментарем прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, у якій повідомлялося, що українська влада «шукає компроміс» з Коломойським щодо ситуації з «ПриватБанком». Згодом прем'єр-міністр спростував слова про домовленості із олігархом.

Нагадаємо, що націоналізація проблемного «ПриватБанку» отримала схвалення МВФ, який декілька років поспіль активно співробітничає із Україною.

Джерело: Ракурс


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