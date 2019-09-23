Производство против Парубия: в ГБР рассказали детали

Андрей Парубий, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n127187-proizvodstvo-protiv-parubiya-v-gbr-rasskazali-detali.html

Ракурс

В Государственном бюро расследований (ГБР) рассказали детали производства по событиям 2 мая 2014 года в Одессе, в который фигурирует бывший председатель Верховной Рады, а ныне народный депутат из фракции «Европейская солидарность» Андрей Парубий.

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Оно не относительно Парубия. В производстве, которое зарегистрировано по заявлению Портнова, речь идет о событиях, которые имели место 2 мая 2014 года в Одессе, — сообщила в комментарии агентству УНН пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

По словам Ивановой, бывший заместитель главы Администрации президента времен президентства Виктора Януковича Андрей Портнов считает, что Парубий, который в то время занимал должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), может быть причастен к массовым беспорядкам, приведшим тогда к гибели людей в Одессе.

Изложенные заявителем факты во время досудебного расследования будут проверены, отметила Иванова.

Им будет дана правовая оценка и принято дальнейшее решение относительно уголовного производства, — подчеркнулапресс-секретарь ГБР.

Напомним, об открытии соответствующего уголовного производства по ч. 2 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Парубий сегодня сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук. Он также опубликовал соответствующий документ.