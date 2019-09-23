Провадження проти Парубія: у ДБР розповіли деталі

Андрій Парубій, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n127187-provadjennya-proty-parubiya-u-dbr-rozpovily-detali.html

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У Державному бюро розслідувань (ДБР) розповіли деталі провадження щодо подій 2 травня 2014 року в Одесі, у який фігурує колишній голова Верховної Ради, а нині народний депутат із фракції «Європейська солідарність» Андрій Парубій.

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Воно не стосовно Парубія. У провадженні, яке зареєстровано за заявою Портнова, мова йде про події, які мали місце 2 травня 2014 року в Одесі, — повідомила в коментарі агентству УНН речниця ДБР Анжеліка Іванова.

За словами Іванової, колишній заступник голови Адміністрації президента часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов вважає, що Парубій, котрий у той час обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО), може бути причетний до масових заворушень, що призвели тоді до загибелі людей в Одесі.

Викладені заявником факти під час досудового розслідування будуть перевірені, зазначила Іванова.

Їм буде надана правова оцінка та прийнято подальше рішення щодо кримінального провадження, — наголосила речниця ДБР.

Нагадаємо, про відкриття відповідного кримінального провадження за ч. 2 ст. 294 (масові заворушення) Кримінального кодексу Парубій сьогодні повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук. Він також опублікував відповідний документ.