Окситоцин может провоцировать чрезмерно активное сексуальное влечение

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Ракурс

Вероятную причину возникновения гиперсексуального расстройства установили шведские ученые.

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Его виновником может оказаться гормон окситоцин, сообщает издание EurekAlert со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Epigenetics.

Отмечается, что это открытие потенциально может открыть путь для лечения этого расстройства, разработав способ подавить его активность.

Гиперсексуальное расстройство, или чрезмерно активный сексуальное влечение, определяется Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как навязчивое расстройство сексуального поведения. Оно включено в список импульсно-контролируемых расстройств.

Это расстройство характеризуется навязчивыми мыслями о сексе, принуждением к совершению сексуальных действий, потерей контроля или сексуальными привычками, которые несут в себе потенциальные проблемы или риски.

Оценки распространенности этого расстройства варьируются, по мнению ученых, они затрагивают 3−6% населения.

Однако сам этот диагноз вызывает споры в медицинских кругах, поскольку он часто возникает наряду с другими проблемами психического здоровья, что дает основания считать его продолжением или проявлением существующего психического расстройства. Мало что известно о нейробиологии, которая стоит за гиперсексуальным расстройством.

Чтобы найти причины этого расстройства, ученые исследовали метилирование ДНК (модификацию молекулы ДНК без изменения ее нуклеотидной последовательности, которая влияет на активность и функцию генов) в крови 60 пациентов с гиперсексуальными расстройствами и сравнили их с образцами ДНК 33 здоровых добровольцев.

При обнаружении изменений в метилировании ДНК ученые исследовали уровни экспрессии генов ассоциированной окружающей микроРНК. МикроРНК представляют особый интерес, поскольку они могут проходить через барьер между кровью и мозгом и влиять на активиность нескольких сотен различных генов в мозге и других тканях.

Они также сравнили полученные результаты со 107 испытуемыми, 24 из которых страдали алкогольной зависимостью, для изучения связи с привыканием к алкоголю.

Исследование выявило две области ДНК, которые были изменены у пациентов с гиперсексуальными расстройствами. Нормальная функция метилирования ДНК была нарушена, и было установлено, что связанная с этим микроРНК, которая участвует в подавлении генов, находится в состоянии недостаточной активности.

Эта микроРНК, идентифицирована как microRNA-4456, нацелена на гены, участвующие в регуляции гормона окситоцина. При снижении уровня генного подавления можно ожидать, что уровень окситоцина будет повышен.

Ранее ученые установили, что окситоцин связан с регулированием социальных и парных связей, половым воспроизведением и агрессивным поведением как у мужчин, так и у женщин. Сравнение с алкоголиками выявило, что та же область ДНК значительно недометелирвоана. Это позволяет предположить, что она может быть связана в первую очередь с вызывающими зависимость компонентами гиперсексуальных расстройств, такими как сексуальная зависимость, дерегуляция сексуального желания, компульсивность и импульсивность.

Для изучения роли микро-РНК-4456 и окситоцина в гиперсексуальных расстройствах потребуются дальнейшие исследования, но наши результаты показывают, что было бы целесообразно изучить преимущества лекарств и психотерапии для снижения активности окситоцина, — резюмируют исследователи.

Напомним, несколько лет назад ученые установили, что курение влияет на метилирование ДНК.