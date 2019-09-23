Окситоцин може провокувати надмірно активний сексуальний потяг

https://racurs.ua/ua/n127193-ucheni-znayshly-gormon-yakyy-provokuie-rozlad-seksualnoyi-povedinky.html

Ракурс

Ймовірну причину виникнення гіперсексуального розладу встановили шведські учені.

Loading...

Його винуватцем може виявитися гормон окситоцин, повідомляє видання EurekAlert з посиланням на результати дослідження, опубліковані в журналі Epigenetics.

Зазначається, що це відкриття потенційно може відкрити шлях для лікування цього розладу, розробивши спосіб пригнічити його активність.

Гіперсексуальний розлад, або надмірно активний сексуальний потяг, визначається Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) як нав’язливий розлад сексуальної поведінки. Він включений до списку імпульсно-контрольованих розладів.

Цей розлад характеризується нав’язливими думками про секс, примусом до вчинення сексуальних дій, втратою контролю або сексуальними звичками, які несуть в собі потенційні проблеми або ризики.

Оцінки поширеності цього розладу варіюються, на думку вчених, вони зачіпають 3−6% населення.

Однак, сам цей діагноз викликає суперечки в медичних колах, оскільки він часто виникає поряд з іншими проблемами психічного здоров’я, що дає підстави вважати його продовженням або проявом існуючого психічного розладу. Мало що відомо про нейробіологію, яка стоїть за гіперсексуальним розладом.

Щоб знайти причини цього розладу, учені дослідили метилування ДНК (модифікацію молекули ДНК без зміни її нуклеотидної послідовності, котра впливає на активність і функцію генів) в крові 60 пацієнтів з гіперсексуальними розладами і порівняли їх зі зразками ДНК 33 здорових добровольців.

При виявленні змін в метилуванні ДНК учені досліджували рівні експресії генів асоційованої довколишньої мікроРНК. МікроРНК представляють особливий інтерес, оскільки вони можуть проходити через бар'єр між кров’ю і мозком і впливати на активність декількох сотень різних генів в мозку та інших тканинах.

Вони також порівняли отримані результати зі 107 випробовуваними, 24 з яких страждали алкогольною залежністю, для вивчення зв’язку зі звиканням до алкоголю.

Дослідження виявило дві області ДНК, які були змінені у пацієнтів з гіперсексуальними розладами. Нормальна функція метилування ДНК була порушена, і було встановлено, що пов’язана з цим мікроРНК, яка бере участь у пригніченні генів, знаходиться в стані недостатньої активності.

Ця мікроРНК, ідентифікована як microRNA-4456, націлена на гени, які беруть участь в регуляції гормону окситоцину. При зниженні рівня генного пригнічення можна очікувати, що рівень окситоцину буде підвищено.

Раніше учені встановили, що окситоцин пов’язаний з регулюванням соціальних та парних зв’язків, статевим відтворенням і агресивною поведінкою як у чоловіків, так і у жінок. Порівняння з алкоголіками виявило, що та ж сама область ДНК значно недометильована. Це дозволяє припустити, що вона може бути пов’язана в першу чергу з викликаючими залежність компонентами гіперсексуальних розладів, такими як сексуальна залежність, дерегуляція сексуального бажання, компульсивність і імпульсивність.

Для вивчення ролі мікро-РНК-4456 і окситоцину в гіперсексуальних розладах будуть потрібні подальші дослідження, але наші результати показують, що було б доцільно вивчити переваги ліків і психотерапії для зниження активності окситоцину, — резюмують дослідники.

Нагадаємо, кілька років тому вчені встановили, що куріння впливає на метилування ДНК.