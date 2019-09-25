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С апреля для жителей ОРДЛО была введена упрощенная процедура получения российского гражданства

В МИДе Германии опровергают информацию о выдаче виз владельцам российских паспортов из Донбасса

25 сен 2019, 08:23
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Министерство иностранных дел Германии опровергает распространенную недавно газетой Bild новость о том, что правительство этой страны якобы начало выдавать визы владельцам российских паспортов, которые Россия с апреля этого года по упрощенной процедуре выдает жителям временно оккупированных территории Донецкой и Луганской областей.

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Об этом сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на полученный от немецкого дипломатического ведомства ответ на информационный запрос по этому вопросу.

В ответе, в частности, отмечается, что министерству не известно ни об одном случае, когда владельцы таких паспортов получали визу.

Также в ведомстве отметили, что граждане Украины из Донбасса, чтобы посетить Германию, могут получить биометрический украинский паспорт и попасть в эту страну, пользуясь безвизом, который он предоставляет.

Германия ведет переговоры на уровне ЕС о том, как вести себя с паспортами, выданными на Востоке Украины. Технические детали такой схемы еще предстоит уточнить, — отмечается в ответе МИД ФРГ.

Там также напомнили, что 10 июля государства-члены ЕС в Декларации саммита Украина-ЕС выступили с заявлением, в котором отмечалось, что Евросоюз «готов рассмотреть дальнейшие варианты, включая непризнание российских паспортов», подчеркивая, что эти действия России противоречат минским соглашениям.

Напомним, 24 апреля Путин подписал указ, которым для жителей ОРДЛО вводилась упрощенная процедура получения российского гражданства. В июле новым указом Путина эта процедура была расширена на всех жителей Луганской и Донецкой областей, включая жителей подконтрольных Киеву территорий.


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