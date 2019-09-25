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З квітня для жителів ОРДЛО була запроваджена спрощена процедура отримання російського громадянства

У МЗС Німеччини спростовують інформацію про видачу віз власникам російських паспортів із Донбасу

25 вер 2019, 08:23
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Міністерство закордонних справ Німеччини спростовує поширену нещодавно газетою Bild новину про те, що уряд цієї країни нібито почав видавати візи власникам російських паспортів, котрі Росія з квітня цього року за спрощеною процедурою видає жителям тимчасово окупованих території Донецької та Луганської областей.

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Про це повідомляє видання Deutsche Welle з посиланням на отриману від німецького дипломатичного відомства відповідь на інформаційний запит з цього питання.

У відповіді, зокрема, зазначається, що міністерству не відомо про жоден випадок, коли власники таких паспортів отримували візу.

Також у відомстві наголосили, що громадяни України з Донбасу, щоб відвідати Німеччину, можуть отримати біометричний український паспорт і потрапити до цієї країни, користуючись безвізом, який він надає.

Німеччина веде переговори на рівні ЄС про те, як поводитися з паспортами, виданими на Сході України. Технічні деталі такої схеми ще належить уточнити, — зазначається у відповіді МЗС ФРН.

Там також нагадали, що 10 липня держави-члени ЄС у Декларації саміту Україна-ЄС виступили із заявою, в якій зазначалося, що Євросоюз «готовий розглянути подальші варіанти, включаючи невизнання російських паспортів», наголошуючи, що ці дії Росії суперечать мінським угодам.

Нагадаємо, 24 квітня Путін підписав указ, яким для жителів ОРДЛО запроваджувалася спрощена процедура отримання російського громадянства. У липні новим указом Путіна ця процедура була розширена на всіх жителів Луганської та Донецької областей, включаючи мешканців підконтрольних Києву територій.


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