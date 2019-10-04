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Для прослушивания народных избранников необходимым будет соответствующее решение суда

В «Слуге народа» рассказали, как будет проводиться прослушка нардепов

4 окт 2019, 17:58
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Процедура задержания, обыска и прослушивания народных депутатов будет определена в отдельном законопроекте, который сегодня вносит в Верховную Раду фракция политсилы «Слуга народа».

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Об этом журналистам заявил глава парламентского комитета по правоохранительной деятельности Денис Монастырский, сообщает издание «Лига.Новости».

По его словам, этот законопроект предусматривает, что в отношении народных избранников, так же, как, например, и относительно адвокатов, представление на подобные действия должен согласовывать генпрокурор, а решение принимать судья апелляционного суда.

Монастырский также отметил, что с 1 января 2020 года — момента прекращения действия депутатской неприкосновенности, Верховная Рада уже не сможет давать согласие или несогласие на задержание, обыск и открытие уголовного производства против народных избранников.

Верховная Рада сегодня во втором чтении приняла законопроект № 1009, который отменяет некоторые «поправки Лозового» и предоставляет Национальному антикоррупционному бюро и Государственном бюро расследований право осуществлять прослушивание независимо от Службы безопасности Украины.

Однако парламент не поддержал норму этого законопроекта об отмене необходимости для правоохранителей просить у Рады разрешения на прослушивание и обыск депутатов.

Напомним, законопроект № 1009 поддержали 330 народных избранников.


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