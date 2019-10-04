Для прослуховування народних обранців необхідним буде відповідне рішення суду

https://racurs.ua/ua/n127675-u-sluzi-narodu-rozpovily-yak-vidbuvatymetsya-prosluhovuvannya-nardepiv.html

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Процедура затримання, обшуку і прослуховування народних депутатів буде визначена в окремому законопроекті, котрий сьогодні вносить до Верховної ради фракція політсили «Слуга народу».

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Про це журналістам заявив очільник парламентського комітету з правоохоронної діяльності Денис Монастирський, повідомляє видання «Лига.Новости».

За його словами, цей законопроект передбачає, що щодо народних обранців, так само, як, наприклад, і щодо адвокатів, подання на подібні дії узгоджуватиме генпрокурор, а рішення прийматиме суддя апеляційного суду.

Монастирський також наголосив, що з 1 січня 2020 року — моменту припинення дії депутатської недоторканості, Верховна Рада вже не зможе давати згоду або незгоду на затримання, обшук і відкриття кримінального провадження проти народних обранців.

Верховна Рада сьогодні в другому читанні ухвалила законопроект№ 1009, котрий скасовує деякі «поправки Лозового» та надає Національному антикорупційному бюро та Державному бюро розслідувань право здійснювати прослуховування незалежно від Служби безпеки України.

Однак парламент не підтримав норму цього законопроекту щодо скасування необхідності для правоохоронців просити у Ради дозволу на прослуховування та обшук депутатів.

Нагадаємо, законопроект № 1009 підтримали 330 народних обранців.