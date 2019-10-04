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"Трамп не хотел встречаться с Зеленским и называл украинцев "ужасными людьми" - Волкер. Фото: Главред

«Трамп не хотел встречаться с Зеленским и называл украинцев «ужасными людьми» — Волкер

4 окт 2019, 21:01
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Дональд Трамп, президент США, назвал украинцев «ужасными людьми» и не хотел встречаться с новым руководством Украины.

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Такое заявление сегодня во время показаний в Конгрессе сделал бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на BuzzFeed News.

По словам Волкера, еще в мае он предложил Трампу пригласить президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом, чтобы помочь преодолеть коррупцию в Украине. Однако тогда Трамп был «очень скептически» настроен к Зеленскому, считает бывший сотрудник Госдепа.

Он сказал, что Украина — коррумпированная страна, полная «ужасных людей». Он сказал, что «они пытались меня сбросить». Во время этого разговора он ссылался на разговоры с мэром Джулиани, — отметил Волкер.

Он добавил, что Трамп изначально был с негативным взглядом на Украину, несмотря на информацию, которую ему преподносили в окружении.

Напомним, что Волкер принял решение уйти в остатвку из-за разгоревшегося скандала вокруг телефонного разговора Зеленского и Трампа.​


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