"Трамп не хотів зустрічатися з Зеленським і називав українців "жахливими людьми" - Волкер. Фото: Главред

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Дональд Трамп, президент США, назвав українців «жахливими людьми» і не хотів зустрічатися з новим керівництвом України.

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Таку заяву сьогодні під час свідчень в Конгресі зробив колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на BuzzFeed News.

За словами Волкера, ще в травні він запропонував Трампу запросити президента України Володимира Зеленського в Білий дім, щоб допомогти подолати корупцію в Україні. Однак тоді Трамп був «дуже скептично» налаштований до Зеленського, вважає колишній співробітник Держдепу.

Він сказав, що Україна — корумпована країна, повна «жахливих людей». Він сказав, що «вони намагалися мене скинути». Під час цієї розмови він посилався на розмови з мером Джуліані, — зазначив Вокер.

Він додав, що Трамп спочатку був з негативним поглядом на Україну, незважаючи на інформацію, яку йому підносили в оточенні.

Нагадаємо, що Волкер прийняв рішення піти з посади через скандал навколо телефонної розмови Зеленського і Трампа.​