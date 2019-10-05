Новое открытие накладывает существенные ограничения на существующие теории образования звезд

https://racurs.ua/n127702-kosmicheskiy-krendel-sfotografirovali-astronomy.html

Ракурс

Две молодые звезды, которые вращаются в поле межзвездной пыли и газа, похожем на крендель, сфотографировали астрономы.

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Эти звезды расположены в системе [BHB2007] 11 — самом молодом члене небольшого звездного скопления в темной туманности Barnard 59, входящий в состав облаков межзвездной пыли, который называется туманность Трубы (темная туманность в созвездии Змееносца и часть туманности Темного Коня), сообщает пресс-служба Европейской южной обсерватории (ESO).

Получить изображение удалось благодаря высокому разрешению сети телескопов ALMА в Чили.

Мы видим два компактных источника, интерпретируемых как круговые диски вокруг двух молодых звезд, — объясняет полученное изображение руководитель этого исследования Фелипе Альвес из Института внеземной физики имени Макса Планка (Германия). — Размер каждого из этих дисков похож на пояс астероидов в нашей Солнечной системе, и расстояние между ними в 28 раз превышает расстояние между Солнцем и Землей.

Звездный диск — это кольцо пыли и газа, окружающего молодую звезду. Звезда накапливает вещество кольца, чтобы вырасти еще больше.

Эти два звездных диски окружены большим диском общей массой около 80 масс Юпитера, который содержит сложную сеть пылевых структур, распределенных по спирали — петлях этого «кренделя». По мнению ученых, молодые звезды притягивают материю из большего диска в два этапа.

Первый этап — это перенос массы на отдельные круговые диски в красивых закрученных петлях, что показало полученное телескопом ALMA изображения.

Более яркий, но менее массивный диск — тот, что расположен в нижней части изображения — быстрее усваивает материал. На втором этапе звезды накапливают массу из своих круговых дисков.

Это действительно важный результат, — отмечают исследователи. — Наконец-то мы увидели сложную структуру молодых бинарных звезд с их питательными нитями, соединяющими их с диском, на котором они родились. Это накладывает существенные ограничения на существующие теории образования звезд.

Напомним, недавно международная команда астрономов обнаружила самое древнее скопление галактик, существовавшее около 13 млрд лет назад.