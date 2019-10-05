Нове відкриття накладає суттєві обмеження на існуючі теорії утворення зірок

https://racurs.ua/ua/n127702-kosmichnyy-krendel-sfotografuvaly-astronomy.html

Ракурс

Дві молоді зірки, які обертаються у полі міжзоряного пилу й газу, схожому на крендель, сфотографували астрономи.

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Ці зірки розташовані в системі [BHB2007] 11 — наймолодшому члені невеликого зоряного скупчення в темній туманності Barnard 59, що входить до складу хмар міжзоряного пилу, який називається туманність Труби (темна туманність у сузір’ї Змієносця і частина туманності Темного Коня), повідомляє прес-служба Європейської південної обсерваторії (ESO).

Отримати зображення вдалося завдяки високій роздільній здатності мережі телескопів ALMА в Чилі.

Ми бачимо два компактних джерела, які інтерпретуємо як кругові диски навколо двох молодих зірок, — пояснює отримане зображення керівник цього дослідження Феліпе Альвес з Інституту позаземної фізики імені Макса Планка (Німеччина). — Розмір кожного з цих дисків схожий на пояс астероїдів в нашій Сонячній системі, і відстань між ними в 28 разів перевищує відстань між Сонцем і Землею.

Зоряний диск — це кільце пилу і газу, що оточує молоду зірку. Зірка накопичує речовина з кільця, щоб вирости більшою.

Ці два зоряні диски оточені більшим диском загальною масою близько 80 мас Юпітера, який містить складну мережу пилових структур, розподілених по спіралі — петлях цього «кренделя». На думку учених, молоді зірки притягують матерію з більшого диска в два етапи.

Перший етап — це перенесення маси на окремі кругові диски в красивих закручених петлях, що показало отримане телескопом ALMA зображення.

Більш яскравий, але менш масивний диск — той, що розташований у нижній частині зображення — швидше засвоює матеріал. На другому етапі зірки накопичують масу зі своїх кругових дисків.

Це дійсно важливий результат, — наголошують дослідники. — Нарешті ми побачили складну структуру молодих бінарних зірок з їхніми живильними нитками, що з'єднують їх з диском, на якому вони народилися. Це накладає суттєві обмеження на існуючі теорії утворення зірок.

Нагадаємо, нещодавно міжнародна команда астрономів виявила найдавніше скупчення галактик, котре існувало близько 13 млрд років тому.