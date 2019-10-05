Инцидент произошел сегодня в Святошинском районе столицы, фото: PxHere

https://racurs.ua/n127703-novosti-kieva-neizvestnye-ustroili-strelbu-v-svyatoshinskom-rayone-smi.html

Ракурс

В Киеве неизвестные злоумышленники устроили стрельбу.

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Инцидент произошел в Святошинском районе столицы на бульваре Кольцова, сообщает издание «Информатор».

По информации источников издания, правоохранители сейчас разыскивают автомобиль BMW X5 черного цвета, в котором находились люди кавказской внешности. Он с места инцидента скрылся в неизвестном направлении и может попытаться покинуть столицу.

Отмечается, что около 12.04 в Киеве был введен план «Перехват». Злоумышленники могут быть вооружены.

Агентству УНН в отделе коммуникации полиции Киева сообщили, что в результате стрельбы никто из прохожих не пострадал, на месте инцидента работает следственно-оперативная группа.

СМИ сообщали, что злоумышленники стреляли по пешеходам, однако, по информации правоохранителей, неизвестные лица произвели два выстрела в воздух, после чего уехали оттуда на автомобиле.

Напомним, в сентябре на улице Кудрявской в Шевченковском районе Киева произошла стрельба. Злоумышленники скрылись с места инцидента, но оставили автомат Калашникова и сумку с деньгами.