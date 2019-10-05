Інцидент стався сьогодні в Святошинському районі столиці, фото: PxHere

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Ракурс

У Києві невідомі зловмисники влаштували стрілянину.

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Інцидент стався у Святошинському районі столиці на бульварі Кольцова, повідомляє видання «Інформатор».

За інформацією джерел видання, правоохоронці наразі розшукують автомобіль BMW X5 чорного кольору, в котрому перебували люди кавказької зовнішності. Він з місця інциденту зник у невідомому напрямку й може спробувати залишити столицю.

Зазначається, що близько 12.04 у Києві було введено план «Перехоплення». Зловмисники можуть бути озброєні.

Агентству УНН у відділі комунікації поліції Києва повідомили, що в результаті стрілянини ніхто з перехожих не постраждав, на місці інциденту працює слідчо-оперативна група.

ЗМІ повідомляли, що зловмисники стріляли по пішоходах, однак, за інформацією правоохоронців, невідомі особи здійснили два постріли в повітря, після чого поїхали звідти на автомобілі.

Нагадаємо, у вересні на вулиці Кудрявській у Шевченківському районі Києва сталася стрілянина. Зловмисники втекли з місця інциденту, але залишили автомат Калашникова та сумку з грішми.