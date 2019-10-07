Новости Украины

Высший антикоррупционный суд закрыл скандальное дело против экс-главы Госаудита. Фото: Наші гроші

https://racurs.ua/n127761-vysshiy-antikorrupcionnyy-sud-zakryl-skandalnoe-delo-protiv-eks-glavy-gosaudita.html

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Лидия Гаврилова, бывший руководитель Государственной аудиторской службы Украины, больше не проходит по делу о незаконном обогащении. Высший антикоррупционный постановил закрыть дело в отношении экс-чиновницы.

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Как говорится на странице ВАКС в Facebook, решение было принято во время сегодняшнего заседания коллегии суда. В сообщении отмечают, что коллегия постановила закрыть уголовное производство в связи с утратой силы нормы Уголовного кодекса Украины из-за признания ее неконституционной.

В суде добавили, что данное постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке, после чего в подготовительном судебном заседании был объявлен перерыв.

При этом в отношении Гавриловой продолжат рассматривать дело о недостоверной публикации данных в электронной декларации.

О дате следующего судебного заседания по данному делу будет сообщено дополнительно, уточнили в пресс-службе ВАКС.

Напомним, что по версии следствия в течение 2015−2017 годов Гаврилова завладела активами на общую сумму почти 10 млн грн. Кроме того, тогдашний чиновник указала заведомо недостоверные данные в электронных декларациях за 2015−2016 годы, вероятно, с целью сокрытия своего реального имущественного положения, а также имущества членов ее семьи.