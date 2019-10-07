Новини України

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Вищий антикорупційний суд закрив скандальну справу проти екс-глави Держаудиту. Фото: Наші гроші

Вищий антикорупційний суд закрив скандальну справу проти екс-глави Держаудиту

7 жов 2019, 15:28
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Лідія Гаврилова, колишній керівник Державної аудиторської служби України, більше не проходить у справі про незаконне збагачення. Вищий антикорупційний постановив закрити справу щодо екс-чиновниці.

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Як йдеться на сторінці ВАКС в Facebook, рішення було прийнято під час сьогоднішнього засідання колегії суду. У повідомленні зазначають, що колегія постановила закрити кримінальне провадження у зв’язку з втратою сили норми Кримінального кодексу України через визнання її неконституційною.

У суді додали, що дана постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку, після чого в підготовчому судовому засіданні була оголошена перерва.

При цьому щодо Гаврилової продовжать розглядати справу про недостовірну публікацію даних в електронній декларації.

Про дату наступного судового засідання у даній справі буде повідомлено додатково, уточнили в прес-службі ВАКС.

Нагадаємо, що по версії слідства протягом 2015−2017 років Гаврилова заволоділа активами на загальну суму майже 10 млн грн. Крім того, тодішній чиновник вказала завідомо недостовірні дані в електронних деклараціях за 2015−2016 роки, ймовірно, з метою приховування свого реального майнового стану, а також майна членів її сім’ї.

Джерело: Ракурс


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