Зеленский во время пресс-марафона в Kyiv Food Market. Фото: скриншот из трансляции

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Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что прямая встреча Зеленский-Путин пока невозможна, но она должна произойти для завершения конфликта на Донбассе.

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По словам украинского лидера, он имеет несколько вариантов даты такой встречи, и он пытается ее ускорить. Зеленский заявил, что спешка важна потому, что на Донбассе каждый день продолжают гибнуть украинские военные. Об этом он сказал 10 октября во время пресс-марафона в Kyiv Food Market.

Нам нужно посмотреть друг другу в глаза и понять, кто чего хочет. Эта встреча должна быть, если мы хотим закончить войну, — отметил президент.

При этом глава государства добавил, что прямая встреча Зеленский-Путин пока невозможна. По словам Зеленского, пока единственный инструмент урегулирования конфликта на Донбассе — это нормандский формат и все шаги направлены вокруг этого — «формула Штайнмайера», начало освобождения пленных и разведения войск. Он добавил, что дата встречи в нормандском формате зависит от России, но президент не уверен, что Москва хочет завершения войны на Донбассе.

Напомним, президент Зеленский заявил, что считает вопрос прекращения войны «своей личной миссией» на протяжении пяти лет.