Зеленський під час прес-марафону в Kyiv Food Market. Фото: скріншот із трансляції

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Володимир Зеленський, президент України, заявив, що пряма зустріч Зеленський-Путін наразі неможлива, але вона повинна відбутися для завершення конфлікту на Донбасі.

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За словами українського лідера, він має кілька варіантів дати такої зустрічі і він намагається її прискорити. Зеленський заявив, що поспіх важливий тому, що на Донбасі чи не щодня продовжують гинути українські військові. Про це він сказав 10 жовтня під час прес-марафону в Kyiv Food Market.

Нам потрібно подивитися один одному в очі і зрозуміти, хто чого хоче. Ця зустріч має бути, якщо ми хочемо закінчити війну, — зазначив президент.

При цьому глава держави додав, що пряма зустріч Зеленський-Путін наразі неможлива. За словами Зеленського, наразі єдиний інструмент врегулювання конфлікту на Донбасі — це нормандський формат і всі кроки спрямовані навколо цього — «формула Штайнмаєра», початок звільнення полонених і розведення військ. Він додав, що дата зустрічі в нормандському форматі залежить від Росії, але президент не впевнений, що Москва хоче завершення війни на Донбасі.

Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що вважає питання припинення війни «своєю особистою місією» впродовж п’яти років.