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Ракурс
Выборы в Польше: премьер Моравецкий проведет собственный пресс-марафон накануне дня тишины, фото — ЕП

Зеленский вдохновил: премьер Польши проведет собственный пресс-марафон накануне дня тишины

11 окт 2019, 12:49
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий решил провести онлайн-конференцию в Фейсбук.

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Сегодня утром глава правительства объявил, что вечером 11 октября в 20.00, то есть за четыре часа до наступления предвыборной тишины, начнет собственный пресс-марафон.

Моравецкий призвал задавать вопросы всем желающим в комментариях под его постом в Фейсбук. Премьер пообещал ответить на самые интересные из них.

Поляки активно спрашивают руководителя правительства о проблемах Польши (социалка, экономика, инфраструктура), а вот вопросов отнносительно международной тематики или украинских дел почти нет.

Собкор «Укринформа» в Польше Юрий Банахевич отметил в Фейсбук, что польские лидеры (президент и премьер) должны чаще проводили подобные пресс-конференции.

В воскресенье, 13 октября, в Польше состоятся парламентские выборы. Согласно данным последних социологических опросов, которые обнародовал Onet, коалиция во главе с руководящей националистической партией «Право и справедливость» (PiS) сохраняет лидерство. Она получает 44,3% поддержки. Это примерно вдвое больше, чем 22,7% у оппозиционной «Гражданской коалиции», к которой принадлежит партия «Гражданская платформа» (PO). Левый блок Lewica имеет 13,8% поддержки, а PSL/Kukiz15 — 6,2%.

Правая Konfederacja, которая выступила за возможность союза с Россией, не преодолевает проходной барьер — 3,5%.

Источник: Ракурс


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