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Вибори у Польщі: прем'єр Моравецький проведе власний прес-марафон напередодні дня тиші, фото — ЄП

Зеленський надихнув: прем'єр Польщі проведе власний прес-марафон напередодні дня тиші

11 жов 2019, 12:49
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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вирішив провести онлайн-конференцію у Фейсбук.

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Сьогодні вранці очільник уряду оголосив, що увечері 11 жовтня о 20.00, тобто за чотири години до настання передвиборчої тиші, розпочне власний прес-марафон.

Моравецький закликав ставити питання усім охочим у коментарях під його постом у Фейсбук. Прем'єр пообіцяв відповісти на найцікавіші з них.

Поляки найактивніше запитують керівника уряду щодо проблем Польщі (соціалка, економіка, інфраструктура), а от питань щодо міжнародної тематики чи українських справ майже немає.

Власкор «Укрінформу» у Польщі Юрій Банахевич відзначив у Фейсбук, що польські лідери (президент/прем'єр) мали б частіше проводили подібні прес-конференції.

У неділю, 13 жовтня, в Польщі відбудуться парламентські вибори. Відповідно до даних останніх соціологічних опитувань, які оприлюднив Onet, коаліція на чолі з керівною націоналістичною партією «Право та справедливість» (PiS) зберігає лідерство. Вона отримує 44,3% підтримки. Це приблизно вдвічі більше, ніж 22,7% в опозиційної «Громадянської коаліції», до якої належить партія «Громадянська платформа» (PO). Лівий блок Lewica має 13,8% підтримки, а PSL/Kukiz15 — 6,2%.

Ультраправа Konfederacja, яка виступила за можливість союзу з Росією, не долає прохідний поріг — 3,5%.

Джерело: Ракурс


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