В Минске по запросу США задержали бывшую сотрудницу «фабрики троллей», фото: tOrange.biz

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Ракурс

В Минске по запросу США задержали сотрудницу российского «Агентства интернет-исследований», более известного как «фабрика троллей», гражданку России Анну Богачеву.

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Задержание произошло позавчера около 22.00 в одном из отелей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированные источники.

Богачева входит в перечень лиц, которых в США считают причастными к вмешательству в президентские выборы 2016 года.

По информации Министерства юстиции США, Богачева в «Агентстве интернет-исследований» работала в период с апреля по июль 2014 года. В этой компании она руководила проектом по анализу данных, сообщает издание tJournal.

Считается, что Богачева в июне 2014 года совершила визит в США, где осуществляла сбор информации для дальнейших операций. В США она якобы останавливалась по меньшей мере в девяти штатах (от Калифорнии до Нью-Йорка) в период с 4 по 26 июня 2014 года.

Напомним, в июле этого года специальный прокурор США Роберт Мюллер заявил, что Россия масштабно вмешивалась в выборы в США и продолжает это делать.