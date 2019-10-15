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У Мінську за запитом США затримали колишню співробітницю «фабрики тролів», фото: tOrange.biz

«Фабрика тролів»: у Мінську затримали росіянку за підозрою у втручання в американські вибори — ЗМІ

15 жов 2019, 13:47
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У Мінську за запитом США затримали співробітницю російського «Агентства інтернет-досліджень», більш відомого як «фабрика тролів», громадянку Росії Анну Богачьову.

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Затримання відбулося позавчора близько 22.00 в одному з готелів. Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на інформовані джерела.

Богачьова входить до переліку осіб, котрих у США вважають причетними до втручання в президентські вибори 2016 року.

За інформацією Міністерства юстиції США, Богачьова в «Агентстві інтернет-досліджень» працювала в період з квітня по липень 2014 року. У цій компанії вона керувала проектом з аналізу даних, повідомляє видання tJournal.

Вважається, що Богачьова у червні 2014 року здійснила візит до США, де здійснювала збір інформації для подальших операцій. У США вона, нібито, зупинялася щонайменше в дев’яти штатах (від Каліфорнії до Нью-Йорка) у період з 4 по 26 червня 2014 року.

Нагадаємо, у липні цього року спеціальний прокурор США Роберт Мюллер заявив, що Росія масштабно втручалася у вибори в США і продовжує це робити.


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