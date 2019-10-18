Компания Дерипаски добывает в Украине уникальный ресурс, фото — МК

https://racurs.ua/n128244-firmu-druga-putina-deripaski-ne-vkluchili-v-sankcionnyy-spisok-ona-dobyvaet-v-ukraine-unikalnyy.html

Ракурс

Кипрская фирма United Company Rusal Silicon Limited, аффилированная с компанией «Русал» российского олигарха и друга президента РФ Владимира Путина Олега Дерипаски, добывает в Украине кварцит, который перевозит в Россию для использования в российском оборонном комплексе.

Loading...

В 2018 году украинский кварцит покупали два российских предприятия, одно из которых «Кремний-Урал» принадлежит Дерипаске. Примерно половину добытых кварцитов с тех пор экспортировали на Новолипецкий металлургический комбинат Владимира Лисина, еще одного российского олигарха.

Именно на ООО «Глуховский карьер кварцитов» добывается ценный для оборонки ресурс — кварцит. Это уникальное месторождение высокочистой породы, геологи рассказывают, что аналогов ему нет в Европе, узнали журналисты «Схемы» («Радио Свобода»).

Вагоны с кварцитом оформляют на таможенном пункте, расположенном на границе территории предприятия. Для этого на карьер приезжают таможенники. В РФ еженедельно отправляют сотни тонн уникального минерала. «Схемы» выяснили, что экспортируется почти вся добыча. А вот украинским предприятиям карьер продает в основном мелкий щебень.

На российских заводах украинские кварциты обрабатываются и уже в виде кремния попадают на оборонные предприятия РФ.

Дерипаска включен в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины. В перечне есть и компания «Русал». Но большое количество дочерних компаний Дерипаски смогло обойти санкции: СБУ и СНБО забыли их внести в список.

Одной из главных компаний, которой владеет Олег Дерипаска, является «Русал», которая производит алюминий. После того, как США ввели санкции против приближенных к Путину олигархов, акции «Русала» упали вдвое. Компании США начали аннулировать контракты с российскими организациями из списка санкций. Тогда в российской компании заявили, что будут экспортировать алюминий в Китай вместо США. Вашингтон сообщал, что отменит санкции в отношении «Русала», если Дерипаска продаст компанию.