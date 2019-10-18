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Компанія Дерипаски добуває в Україні унікальний ресурс, фото — МК

Фірму друга Путіна Дерипаски не включили в санкційний список, вона добуває в Україні унікальний ресурс — ЗМІ (ФОТО, ВІДЕО)

18 жов 2019, 09:40
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Кіпрська фірма United Company Rusal Silicon Limited, афільована з компанією «Русал» російського олігарха та друга президента РФ Володимира Путіна Олега Дерипаски, видобуває в Україні кварцит, який перевозить до Росії для використання в російському оборонному комплексі.

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У 2018 році український кварцит купували два російські підприємства, одне з яких «Кремний-Урал» належить Дерипасці. Приблизно половину видобутих кварцитів відтоді експортували на Новолипецький металургійний комбінат Володимира Лісіна, теж російського олігарха.

Саме на ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» видобувається цінний для оборонки ресурс — кварцит. Це унікальне родовище високочистої породи, геологи розповідають, що аналогів йому немає в Європі, дослідили журналісти «Схеми» з «Радіо Свобода».

Компанія Дерипаски добуває в Україні унікальний ресурс, фото — "Схеми"

Вагони із кварцитом оформлюють на митному пункті, розташованому на межі території підприємства. Для цього на кар'єр приїжджають митники. До РФ щотижня відправляють сотні тон унікального мінералу. «Схеми» з’ясували, що експортується майже увесь видобуток. А от українським підприємствам кар'єр продає здебільшого дрібний щебінь.

На російських заводах українські кварцити обробляються і вже у вигляді кремнію потрапляють на оборонні підприємства.

Дерипаска включений до санкційного списку Ради національної безпеки і оборони України. У переліку є й компанія «Русал». Але велика кількість дочірніх компаній Дерипаски змогла обійти санкції: СБУ та РНБО забули їх внести у список.

Компанія Дерипаски добуває в Україні унікальний ресурс, фото — "Схеми"

Однією з головних компаній, якою володіє Дерипаска, є «Русал», яка виробляє алюміній. Після того, як США запровадили санкції проти наближених до Путіна олігархів, акції «Русалу» впали вдвічі. Компанії США почали анулювати контракти з російськими організаціями зі списку санкцій. Тоді в російській компанії заявили, що експортуватимуть алюміній до Китаю замість США. Вашингтон повідомляв, що скасує санкції щодо «Русалу», якщо Дерипаска продасть компанію.

Компанія Дерипаски добуває в Україні унікальний ресурс, фото — "Схеми"


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