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Ракурс
Скандал Гонтарева — "Квартал": Супрун сообщила цену содержание хора им. Веревки, фото — Фейсбук У.Супрун

Супрун сообщила цену содержания хора имени Веревки

21 окт 2019, 22:47
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Бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун отреагировала на скандал с выступлением студии «Квартал 95», в котором прозвучала песня о пожаре в доме экс-главы НБУ Виктории Гонтаревой.

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Супрун опубликовала в Фейсбук пост в поддержку Гонтаревой, в котором в частности сообщила и цену содержания Национального хора им. Григория Веревки в 2018 году. Хор получил финансирование от государства на 47 млн ​​грн. Коллектив насчитывает 155 человек.

Всего за 30 тыс. грн, которые хор получил за участие в этом номере, он окончательно потерял репутацию и достоинство, — написала Супрун.

Она возмутилась, что Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки содержится на средства налогоплательщиков и присоединился к мероприятию в интересах олигархов, «которые грабили страну десятилетиями».

Удивительно, что люди, которые управляют национальным хором страны, который транслирует собственную культуру в Украине и за ее пределами, не могут отличить искусство от откровенного издевательства. За месяц предстоит концерт хора ко Дню достоинства. Лучшим решением в сложившейся ситуации должна стать отмена концерта. Похоже на то, что с достоинством хор и его руководство не очень связаны, — считает Супрун.

Напомним, что песня в исполнении артистов «Квартала» и хора им. Веревки о пожаре в доме Гонтаревой в Гореничах, который произошол в сентябре этого года, вызвала волну возмущения. За нее перед Гонтаревой извинились даже некоторые члены правительственной команды. Сама экс-глава НБУ считает подобные шоу травлей, а вот олигарх Игорь Коломойский, на канале которого и прозвучало выступление, разнес вдребезги и упреки Гонтаревой, и позицию тех, кто ее защищает.

Источник: Ракурс


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Супрун сообщила цену содержания хора имени Веревки

Бывший министр здравоохранения Супрун отреагировала на скандал с выступлением студии «Квартал 95», в котором прозвучала песня о пожаре в доме Гонтаревой и сообщила цену содержание Национального хора им. Григория Веревки

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