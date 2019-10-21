Скандал Гонтарева — "Квартал": Супрун повідомила ціну утримання хору ім. Верьовки, фото — Фейсбук У.Супрун

https://racurs.ua/ua/n128386-suprun-rozpovila-cinu-utrymannya-horu-im-verovky.html

Ракурс

Колишній міністр охорони здоров’я Уляна Супрун відреагувала на скандал із виступом студії «Квартал 95», у якому пролунала пісня про пожежу будинку екс-глави НБУ Вікторії Гонтаревої.

Loading...

Супрун опублікувала у Фейсбук пост на підтримку Гонтаревої, у якому зокрема повідомила й ціну утримання Національного хору ім. Григорія Верьовки у 2018 році. Хор отримав фінансування від держави на 47 млн грн. Колектив налічує 155 людей.

Всього за 30 тис. грн, які хор отримав за участь у цьому номері, він остаточно втратив репутацію та гідність, — написала Супрун.

Вона обурилася, що Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки утримується за кошти платників податків та долучився до заходу в інтересах олігархів, «які грабували країну десятиліттями».

Дивно, що люди, які керують національним хором країни, який транслює власну культуру в Україні та за її межами, неспроможні відрізнити мистецтво від відвертого знущання. За місяць має відбутися концерт хору до Дня гідності. Найкращим рішенням у ситуації, що склалася, мало би бути скасування концерту. Адже схоже на те, що з гідністю хор та його керівництво не дуже пов’язані, — вважає Супрун.

Нагадаємо, що пісня у виконанні артистів «Кварталу» і хору ім. Верьовки про пожежу в будинку Гонтаревої у Гореничах, яка сталася у вересні цього року, викликала хвилю обурення. За неї у Гонтаревої перепросили навіть деякі члени урядової команди. Сама екс-голова НБУ вважає подібні шоу цькуванням, а от олігарх Ігор Коломойський, на каналі якого й пролунав виступ, розніс вщент і закиди Гонтаревої, і позицію тих, хто її захищає.