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В западных регионах Украины завтра ожидаются дожди, фото: «Ракурс»
Погода в Украине на 28 октября: на западе ожидаются дожди (КАРТА)https://racurs.ua/n128631-pogoda-v-ukraine-na-28-oktyabrya-na-zapade-ojidautsya-dojdi-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 28 октября будет дождевой в западных областях. В других регионах существенные осадки не ожидаются.
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Температура воздуха ночью составит 5−10°, днем на западе и севере — 10−15°, на остальной территории — 13−18°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
В Киеве 28 октября существенные осадки не ожидаются. Столбики термометров ночью опустятся до 7−9°, днем поднимутся до 11−13°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.
Во Львове ночь пройдет без осадков, днем ожидается дождь. Температура воздуха ночью составит 5−7°, днем — 11−13°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.
В Одессе синоптики осадков не обещают. Температура воздуха ночью опустится до 8−10°, днем поднимется до 14−16°. Ветер западный, 5−10 м/с.
В Днепре сутки также пройдут без осадков. Термометры ночью покажут 6−8°, днем — 14−16°. Ветер западный, 5−10 м/с.
В Харькове 28 октября метеорологи осадков также не прогнозируют. Температура воздуха ночью — 5−7°, днем — 14−16°. Ветер западный, 5−10 м/с.
На Закарпатье ночь пройдет без осадков, днем ожидается дождь. Синоптики прогнозируют ночью 5−7°, днем — 13−15°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.
Геомагнитная обстановка в Киеве 28 октября будет достаточно неспокойной. Небольшие возмущения ожидаются преимущественно в начале и в конце суток.
Напомним, эксперты прогнозируют, что этой зимой украинцев ожидают сильнейшие за последние 30 лет снегопады и морозы.
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