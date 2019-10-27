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У західних регіонах України завтра очікуються дощі, фото: «Ракурс»
Погода в Україні на 28 жовтня: на заході дощитиме (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n128631-pogoda-v-ukrayini-na-28-jovtnya-na-zahodi-doschytyme-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 28 жовтня буде дощовою в західних областях. В решті регіонів істотні опади не очікуються.
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Температура повітря вночі становитиме 5−10°, вдень на заході та півночі — 10−15°, на решті території — 13−18°. Про це повідомляє український Гідрометцентр.
У Києві 28 жовтня істотні опади не очікуються. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 7−9°, вдень піднімуться до 11−13°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.
У Львові ніч мине без істотних опадів, вдень очікується дощ. Температура повітря вночі становитиме 5−7°, вдень — 11−13°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.
В Одесі синоптики істотних опадів не обіцяють. Температура повітря вночі опуститься до 8−10°, вдень підніметься до 14−16°. Вітер західний, 5−10 м/с.
У Дніпрі доба також мине без істотних опадів. Термометри вночі покажуть 6−8°, вдень — 14−16°. Вітер західний, 5−10 м/с.
У Харкові 28 жовтня метеорологи істотних опадів також не прогнозують. Температура повітря вночі — 5−7°, вдень — 14−16°. Вітер західний, 5−10 м/с.
На Закарпатті ніч мине без істотних опадів, вдень — дощитиме. Синоптики прогнозують вночі 5−7°, вдень — 13−15°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.
Геомагнітний стан у Києві 28 жовтня буде досить неспокійним. Невеликі збурення очікуються на початку та наприкінці доби.
Нагадаємо, експерти прогнозують, що цієї зими українців очікують найсильніші за останні 30 років снігопади та морози.
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