Світу не вистачає донорів крові, фото:

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У світі можливості постачання крові для використання при життєво важливих переливаннях недостатні для задоволення глобального попиту, в результаті чого більшість країн відчувають гостру нестачу крові.

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Про це свідчать результати здійсненого ученими першого детального аналізу глобальної пропозиції та попиту крові, базованого на результатах відповідних даних за 2017 рік, повідомляє видання ScienceAlert.

Виявилося, що в 119 зі 195 країн запасів крові недостатньо, щоб задовольнити потреби лікарень.

Цим країнам, до яких належать усі країни в центральній, східній та західній Африці на південь від Сахари, Океанії (не включаючи Австралазію) та південній Азії, бракує понад 102 млн одиниць крові.

Переливання крові — це стовп сучасної медицини, який рятує мільйони життів щороку. Однак у країнах з низьким та середнім рівнем доходу багато пацієнтів лікарень не мають доступу до своєчасного та безпечного її постачання.

У всьому світі щорічно здають понад 100 млн одиниць крові, але 42% її збирають у країнах з високим рівнем доходу, до яких належить менше 16% світового населення.

В Африці 38 країн збирають крові менше, ніж встановлені ВООЗ рекомендації (від 10 до 20 донорів на 1 тис. осіб), і часто не вистачає наборів для тестування на захворювання, що передаються кров’ю.

Загалом у світі дефіцит крові у 2017 становив 30 млн одиниць й учені очікують, що в подальшому потреба в крові зростатиме.

Нагадаємо, торік у Росії онкохворі діти заразилися гепатитом С під час переливання крові.